عقوبات بريطانية على ستة مسؤولين روس على خلفية حكم بحبس معارض لبوتين

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على "شخصيات رئيسية ضالعة في حكم قضائي مؤسف" بحبس المعارض فلاديمير كارا-مورزا 25 عامان بعدما ردّت محكمة روسية استئنافا تقّدم به.



وأعلنت لندن أنها فرضت عقوبات على ست شخصيات هم ثلاثة قضاة ومدعيان عامان وشاهد، لضلوعهم في ما وصفته بأنه "استهداف بدوافع سياسية".



وأشارت السلطات البريطانية إلى أن كارا-مورزا تعرّض "لاضطهاد مارسه النظام الروسي بسبب موقفه المناهض للحرب".



ودعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إطلاق كارا-مورزا الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.



وقال كليفرلي إن "رد طلب الاستئناف الذي تقدّم به كارا-مورزا عقب الحكم عليه في تهم وهمية يسلّط الضوء على فساد النظام الروسي".



وتابع: "فرضنا اليوم عقوبات على ستة أشخاص على صلة بقضيته، بما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة لن تقبل بأن يعامل أحد رعاياها على هذا النحو".



وضمن الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات قاضيان في محكمة مدينة موسكو دانا كاراز-مورزا وأصدرا الحكم بحقه والمدعي العام الرئيسي في القضية.