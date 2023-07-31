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عقوبات أميركية على مسؤولين من صرب البوسنة على خلفية قانون يقوّض اتفاقية دايتون للسلام

أخبار دولية
2023-07-31 | 16:44
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عقوبات أميركية على مسؤولين من صرب البوسنة على خلفية قانون يقوّض اتفاقية دايتون للسلام
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عقوبات أميركية على مسؤولين من صرب البوسنة على خلفية قانون يقوّض اتفاقية دايتون للسلام

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة مسؤولين من صرب البوسنة على خلفية ضلوعهم في تمرير قانون تعتبر واشنطن أنه يقوّض اتّفاقية سلام تاريخية.
 
والقانون الذي أصدره زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك في وقت سابق من الشهر الحالي يتيح للصرب في ما يعرف بـ"جمهورية صرب البوسنة" (صربسكا) الالتفاف على قرارات الممثل السامي الدولي كريستيان شميت أو تجاهلها.
 
وندّدت السفارة الأميركية في ساراييفو بإصدار دوديك القرار، واصفة الخطوة بأنها "غير دستورية"، معتبرة أنها تشكّل "هجوما متعمّدا على اتفاقية دايتون للسلام".
 
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية صربسكا نيناد ستيفانديتش، ورئيس وزراء الجمهورية رادوفان فيسكوفيتش ووزير العدل فيها ميلوش بوكيلوفيتش.
 
كذلك شملت العقوبات عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا تسفيانوفيتش.

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