اتهام استرالي بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة

وجهت السلطات الاسترالية الاتهام إلى عامل رعاية أطفال سابق بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة الثلاثاء بأنها "الأكثر فظاعة" بين جرائم الاستغلال الجنسي.





وقالت الشرطة إن الاعتداءات حدثت بين عامي 2007 و2022 في 10 مراكز مختلفة لرعاية الأطفال، واستهدفت حصرا "فتيات لم يصلن بعد إلى سن البلوغ".





وأضافت الشرطة أن الرجل اتهم ب1,623 جريمة منفصلة، بينها 136 جريمة اغتصاب و110 جرائم إقامة اتصال جنسي مع طفلة أصغر من 10 سنوات.





وقام المحققون بفحص كميات هائلة من المواد المصورة المروعة الموجودة على هاتف الرجل البالغ 45 عاما، مؤكدين أن هذه المواد مكنتهم من التعرف على جميع ضحاياه.