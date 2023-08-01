ما لا يقل عن 11 قتيلا و27 مفقودا في فيضانات بكين

قضى ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد 27 آخرون في الأمطار الغزيرة التي انهالت على بكين وجوارها منذ السبت على ما أظهرت حصيلة جديدة أوردتها الثلاثاء محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة.





وذكرت المحطة الثلاثاء أن "الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل 11 شخصا فيما اعتبر 27 في عداد المفقودين". وبين القتلى، عامل إغاثة كان يشارك في عمليات الانقاذ.





وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصارا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولا إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها في الفيليبين المجاورة.