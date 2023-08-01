طائرة مسيّرة تهاجم برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو

هاجمت طائرة مسيّرة برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو الثلاثاء كان قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.





وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو. إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".





أضاف "لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم.