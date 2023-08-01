إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة موقتة

أعلنت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.





ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.