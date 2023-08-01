وفد أميركي التقى ممثلين عن طالبان في الدوحة

التقى مسؤولون أميركيون ممثلين عن طالبان في اجتماعات عقدت في الدوحة حيث ندّدوا بقمع حقوق الإنسان في أفغانستان، مشيرين بالمقابل إلى إحراز تقدّم خصوصا على صعيد مكافحة الأفيون، وفق ما جاء الإثنين في إحاطة لوزارة الخارجية.





وشارك في هذه المحادثات التي عقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والموفدة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، كما ورئيسة البعثة الأميركية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة، كارن ديكر.





وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى مشاركة "مسؤولين رفيعين في طالبان"، من دون تسميتهم، إضافة إلى "تكنوقراط".

