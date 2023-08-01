الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تؤكد صد هجوم بمسيّرات بحرية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-08-01 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تؤكد صد هجوم بمسيّرات بحرية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود
أكدت روسيا الثلاثاء أنها صدت ليلا هجوما شنته ثلاث مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود، في خضم توتر متنام بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف تموز.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "دمرت مسيّرات العدو البحرية الثلاث" بنيران أطلقتها الزوارق الروسية، موضحة أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
أخبار دولية
بمسيّرات
بحرية
دورية
تابعة
البحر
الأسود
التالي
مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند
وفد أميركي التقى ممثلين عن طالبان في الدوحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-25
روسيا تعلن إحباط محاولة هجوم بمسيّرتين بحريتين على سفينة دورية في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-07-25
روسيا تعلن إحباط محاولة هجوم بمسيّرتين بحريتين على سفينة دورية في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-06-11
روسيا تؤكد أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على إحدى سفنها في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-06-11
روسيا تؤكد أنها صدت هجومًا أوكرانيًا على إحدى سفنها في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-07-27
روسيا تؤكد أنها عثرت على "آثار متفجرات" في سفينة شحن في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-07-27
روسيا تؤكد أنها عثرت على "آثار متفجرات" في سفينة شحن في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-06-17
روسيا تؤكد انها صدت هجوما بمسيّرات استهدف مصفاة نفطية
أخبار دولية
2023-06-17
روسيا تؤكد انها صدت هجوما بمسيّرات استهدف مصفاة نفطية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:18
مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند
أخبار دولية
02:18
مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند
0
أخبار دولية
00:57
وفد أميركي التقى ممثلين عن طالبان في الدوحة
أخبار دولية
00:57
وفد أميركي التقى ممثلين عن طالبان في الدوحة
0
أخبار دولية
00:54
إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة موقتة
أخبار دولية
00:54
إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة موقتة
0
أخبار دولية
00:50
طائرة مسيّرة تهاجم برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو
أخبار دولية
00:50
طائرة مسيّرة تهاجم برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
01:30
غيمز يلغي حفلة في جربة بسبب المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا: "هذه المحنة لا يمكن تحمّلها!"
فنّ
01:30
غيمز يلغي حفلة في جربة بسبب المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا: "هذه المحنة لا يمكن تحمّلها!"
0
فنّ
06:36
وائل كفوري يغنّي موّالاً لموهبته: "30 سنة بقيت الأول وضلّيت اربح وسجّل بطولة"
فنّ
06:36
وائل كفوري يغنّي موّالاً لموهبته: "30 سنة بقيت الأول وضلّيت اربح وسجّل بطولة"
0
صحف اليوم
00:37
مصادر امنية لـ"الجمهورية": اغتيال قادة فتح في عين الحلوة سواء في توقيته او مكانه ليس عملية عابرة
صحف اليوم
00:37
مصادر امنية لـ"الجمهورية": اغتيال قادة فتح في عين الحلوة سواء في توقيته او مكانه ليس عملية عابرة
0
منوعات
02:00
ضربا طفلهما في التبني على رأسه بقوة لدرجة "طمس" دماغه فتوفي... ثم أنشآ حساباً عبر الإنترنت لجمع التبرعات!
منوعات
02:00
ضربا طفلهما في التبني على رأسه بقوة لدرجة "طمس" دماغه فتوفي... ثم أنشآ حساباً عبر الإنترنت لجمع التبرعات!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
تقارير نشرة الاخبار
14:05
منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف
0
السياحة في لبنان
13:54
جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"
السياحة في لبنان
13:54
جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رياض سلامة - الجزء الخامس الانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رياض سلامة - الجزء الخامس الانهيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
صفوف المنتخب اللبناني لكرة السلة اكتملت
تقارير نشرة الاخبار
13:40
صفوف المنتخب اللبناني لكرة السلة اكتملت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
منصوري حاكم بالفعل
تقارير نشرة الاخبار
13:18
منصوري حاكم بالفعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لماذا تفجر الوضع في أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
لماذا تفجر الوضع في أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كيف يبدو الوضع حاليا في محيط مخيم عين الحلوة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كيف يبدو الوضع حاليا في محيط مخيم عين الحلوة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:44
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023
أخبار لبنان
11:44
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023
2
أخبار لبنان
11:52
الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
أخبار لبنان
11:52
الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
3
خبر عاجل
04:21
وسيم منصوري: تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي
خبر عاجل
04:21
وسيم منصوري: تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي
4
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
5
منوعات
05:08
الإعلامية بترا أبو حيدر تدخل القفص الذهبي (صور)
منوعات
05:08
الإعلامية بترا أبو حيدر تدخل القفص الذهبي (صور)
6
خبر عاجل
09:35
ميقاتي أبلغ الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب
خبر عاجل
09:35
ميقاتي أبلغ الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب
7
فنّ
06:29
ورد الخال في تعليقٍ مفاجئ عن باسم رزق: 7 سنين بيشبهوا كل شي الا الزواج!
فنّ
06:29
ورد الخال في تعليقٍ مفاجئ عن باسم رزق: 7 سنين بيشبهوا كل شي الا الزواج!
8
أخبار لبنان
10:10
الـ LBCI تحصل على مشروع قانون الحكومة الذي يجيز الاقتراض بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي
أخبار لبنان
10:10
الـ LBCI تحصل على مشروع قانون الحكومة الذي يجيز الاقتراض بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More