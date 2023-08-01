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مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند

أخبار دولية
2023-08-01 | 02:18
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مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند
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مقتل 17 عاملا بعد انهيار رافعة في الهند

قضى 17 عاملا على الأقل في غرب الهند بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، على ما أفاد مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.
      
وسقطت الرافعة على ألواح إسمنت كبيرة ليلا، وتتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.
      
وقالت هذه الهيئة إنه تم انتشال 17 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.
      
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطّمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.
 
ويعد طريق سامرودهي السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءا من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
      
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتوقّع أن يدشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا الثلاثاء عن "حزنه" وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.
      
وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية في الهند.
     
ففي تشرين الأول من العام الماضي، قتل 130 شخصا في ولاية غوجارات بانهيار جسر بعد فترة وجيزة من إصلاحه.
      
وفي العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في كالكوتا إلى مقتل 26 شخصا على الأقل.

أخبار دولية

انهيار

رافعة

الهند

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