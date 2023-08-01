باريس تعلن إجلاء الفرنسيين "قريبا جدا" من النيجر

أعلنت السفارة الفرنسية في نيامي الثلاثاء أن فرنسا ستبدأ "قريبا جدا" إجلاء مواطنيها من النيجر حيث حصل انقلاب الأسبوع الماضي تلته احتجاجات مناهضة لباريس.





وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى الرعايا الفرنسيين "مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي في نيامي، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقا من نيامي" موضحة أنها "ستجرى قريبا جدا وفي فترة وجيزة جدا".





وفي باريس أكدت وزارة الخارجية أنه "يتم تنظيم عملية إجلاء ستحصل سريعا جدا".