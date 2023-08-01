بريطانيا تعتبر ممارسات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في حق الأيزيديين "إبادة جماعية"

اعتبرت الحكومة البريطانية أن ممارسات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في حق الأيزيديين في العام 2014 في العراق تشكل "إبادة جماعية"، على ما قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان.



وقال البيان: "أقرت المملكة المتحدة رسميا اليوم بأن داعش ارتكب ممارسات إبادة جماعية في حق الأيزيديين في العام 2014".