سبعة قتلى في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا

قُتل سبعة أشخاص غالبيتهم عناصر من قوات النظام الثلاثاء في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية استهدف قافلة تضم صهاريج نفط في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



واستهدف الهجوم القافلة أثناء مرورها في ريف حماة الشرقي الذي يشكل امتداداً للبادية السورية المترامية الأطراف التي انكفأ اليها مقاتلو التنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته منذ أربع سنوات.



وأورد المرصد السوري أن "مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا قافلة صهاريج محملة بالنفط ترافقها قوات النظام".



وأودى الهجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف، وفق المرصد، بحياة خمسة عناصر من قوات النظام ومدنيين اثنين من سائقي الصهاريج التي احترق عدد منها.



ولم يتبن التنظيم الهجوم حتى الآن.