السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها الداخلية

السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها الداخلية

تعتزم السويد تشديد الرقابة على حدودها الداخلية بعدما أثارت عمليات حرق وتدنيس متكررة للقرآن أزمة دبلوماسية مع العديد من الدول المسلمة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء.



وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحافي إن الأشخاص الذين تربطهم علاقة ضعيفة بالسويد يجب أن لا يتمكنوا من دخولها لارتكاب جرائم أو العمل ضد مصالحها الأمنية، مشيرًا إلى قرار رسمي يتخذ الخميس بهذا الشأن.



وأشار وزير العدل غونار سترومير في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن مواطني الدول الأخرى في فضاء شنغن سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة قبل دخولهم السويد.



ولفت إلى أن الرقابة على الحدود تسمح لنا بالتعرف على المسافرين الذين يصلون إلى السويد والذين يمكنهم أن يهددوا أمننا، لافتًا إلى وسائل أخرى ستستفيد منها الشرطة السويدية للقيام بعمليات الرقابة.