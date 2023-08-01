إغلاق السفارة الأيسلندية في موسكو

إغلاق السفارة الأيسلندية في موسكو

أغلقت أيسلندا سفارتها في موسكو الثلاثاء بسبب النزاع في أوكرانيا، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.



وكان وزير الخارجية الأيسلندي ثورديس جيلفادوتير قد اعتبر في أوائل حزيران أن "الوضع الحالي" لا يسمح لممثلية بلاده الدبلوماسية "بالعمل في روسيا".



والدولة الإسكندينافية الصغيرة هي الأولى في أوروبا التي تتخذ مثل هذه الخطوة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.



غير أن ريكيافيك أوضحت أن هذا ليس قطعًا للعلاقات الدبلوماسية.



وقالت وزارة الخارجية الأيسلندية في بيان الثلاثاء إن "أيسلندا ستعطي الأولوية لاستئناف أنشطة السفارة الأيسلندية في موسكو، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".



وسيتم تأمين التمثيل الآن من قبل وزارة الشؤون الخارجية في ريكيافيك.