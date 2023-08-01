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الإمارات تؤكد وجود مساحة لنشطاء المناخ "للتجمع السلمي" خلال "كوب-28"

أخبار دولية
2023-08-01 | 09:43
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الإمارات تؤكد وجود مساحة لنشطاء المناخ &quot;للتجمع السلمي&quot; خلال &quot;كوب-28&quot;
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الإمارات تؤكد وجود مساحة لنشطاء المناخ "للتجمع السلمي" خلال "كوب-28"

الإمارات تؤكد وجود مساحة لنشطاء المناخ "للتجمع السلمي" خلال "كوب-28"

أكدت الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المناخ "كوب 28" الثلاثاء أنه ستكون هناك "مساحة" مخصصة للنشطاء للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم خلال أعمال الحدث البالغ الأهمية.
      
والإمارات التي تستضيف المؤتمر من تشرين الثاني إلى كانون الأول من هذا العام في "مدينة إكسبو" في دبي تحظر فعليًا التظاهرات والتجمعات التي يعاقب عليها القانون.
     
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية بعد توقيع الإمارات والامم المتحدة في أبوظبي إتفاقية البلد المضيف أنه "سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم".
     
ووقع الإتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس "كوب-28" سلطان الجابر والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل نيابة عن المنظمة الأممية.
      
وتعتبر إتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف.
      
وأكد الجانبان في البيان "ضرورة تطبيق مبادىء ضمان إحتواء الجميع والشفافية والإحترام في عملية مؤتمرات الأطراف، وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي"، وفقًا للوكالة.
      
ونقل البيان عن ستيل "إلتزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف".
 

أخبار دولية

الإمارات

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