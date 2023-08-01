المحكمة الجنائية الدولية تدين مذكرة توقيف روسية جديدة بحق أحد قضاتها

المحكمة الجنائية الدولية تدين مذكرة توقيف روسية جديدة بحق أحد قضاتها

نددت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء بإضافة قاضية أصدرت مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين إلى قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا ووصفتها بأنها "محاولة أخرى لتقويض التفويض الدولي للمحكمة".



وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الأسبوع الماضي أن روسيا أصدرت مذكرة توقيف بحق القاضية توموكو أكاني.



وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والقاضي روزاريو سلفاتوري إيتالا قد أدرجا في أيار على قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، من دون تحديد طبيعة الجرائم المنسوبة إليهما.



وجاء في المذكرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن القاضية ولدت في 28 حزيران 1956 في اليابان ومطلوبة لانتهاك مادة في قانون العقوبات الروسي بدون تحديد طبيعة الجريمة.



وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن "قلقها العميق" إزاء هذه المستجدات.



وأسفت الهيئة التشريعية والرقابية في المحكمة الجنائية الدولية لهذه "المحاولة الجديدة لتقويض التفويض الدولي" للمحكمة، مؤكدة أنها "تقف بحزم مع المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها".