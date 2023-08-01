الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-08-01 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
أصيب الثلاثاء ستة مدنيين بجروح بعدما فتح فلسطيني مسلح النار على مجموعة من الإسرائيليين أثناء وجودهم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت الشرطة الإسرائيلية ومصادر طبية.
وقالت الشرطة في بيان إن "إرهابيًا فتح النار على مجموعة من الناس في معاليه أدوميم".
وأكدت الشرطة في بيانها "تحييد الإرهابي من قبل ضابط شرطة خارج الخدمة". وأفادت في بيان لاحق أنه قتل برصاص الشرطي.
ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إنها "تبلغت رسميًا من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهند محمد المزارعة (20 عامًا) برصاص الإحتلال في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس".
وأشارت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية إلى أن طواقمها نقلت في مروحية أربعة رجال مصابين جروح أحدهم خطيرة.
وقال مستشفيان في القدس إنهما يعالجان ستة مصابين، إثنان منهم في حالة خطيرة.
أخبار دولية
إطلاق نار
الضفة الغربية المحتلة
التالي
اتهام استرالي بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة
بوركينا فاسو ومالي تحذّران: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب" علينا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-30
إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام
أخبار دولية
2023-07-30
إصابة 3 أشخاص وتوقيف 3 في إطلاق نار خلال كرنفال كاريبي في روتردام
0
أخبار دولية
2023-07-27
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-07-27
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2023-07-22
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-07-22
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
0
رياضة
2023-07-20
مونديال السيدات: ثلاثة قتلى في إطلاق نار يوم افتتاح بطولة العالم في نيوزيلندا
رياضة
2023-07-20
مونديال السيدات: ثلاثة قتلى في إطلاق نار يوم افتتاح بطولة العالم في نيوزيلندا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:43
الولايات المتحدة توسع القائمة السوداء للشركات بسبب مخاوف من العمل القسري للأويغور
أخبار دولية
13:43
الولايات المتحدة توسع القائمة السوداء للشركات بسبب مخاوف من العمل القسري للأويغور
0
أخبار دولية
12:49
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجلي مواطنيها من النيجر في الوقت الراهن
أخبار دولية
12:49
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تجلي مواطنيها من النيجر في الوقت الراهن
0
أخبار دولية
12:42
إغلاق السفارة الأيسلندية في موسكو
أخبار دولية
12:42
إغلاق السفارة الأيسلندية في موسكو
0
أخبار دولية
12:10
مقتل 13 مدنيا بهجوم على قرية في إفريقيا الوسطى
أخبار دولية
12:10
مقتل 13 مدنيا بهجوم على قرية في إفريقيا الوسطى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:25
زفافٌ "فائق الغرابة"... عروس تسير في ممر عائم بالمياه! (فيديو)
منوعات
12:25
زفافٌ "فائق الغرابة"... عروس تسير في ممر عائم بالمياه! (فيديو)
0
فنّ
05:15
بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!
فنّ
05:15
بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
07:54
العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:04
تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو
أخبار لبنان
14:04
تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة
0
موضة وجمال
13:56
ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة
موضة وجمال
13:56
ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"عندما ترجع إلينا بيروت بالسلامة" في ذكرى ٤ آب... ورسالة من ماجدة الرومي عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47
"عندما ترجع إلينا بيروت بالسلامة" في ذكرى ٤ آب... ورسالة من ماجدة الرومي عبر الـLBCI
0
أخبار لبنان
13:46
ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت
أخبار لبنان
13:46
ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الإجراءات القضائية بحق رياض سلامة مستمرة... فإلى أي حد يمكن أن تصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الإجراءات القضائية بحق رياض سلامة مستمرة... فإلى أي حد يمكن أن تصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خطة نواب الحاكم لتحرير سعر الصرف... هل تؤدي إلى إرتفاع الدولار في السوق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خطة نواب الحاكم لتحرير سعر الصرف... هل تؤدي إلى إرتفاع الدولار في السوق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إليكم آخر المستجدات من داخل مخيم عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إليكم آخر المستجدات من داخل مخيم عين الحلوة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:36
نفي من جمعية المصارف...
خبر عاجل
04:36
نفي من جمعية المصارف...
2
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
أخبار لبنان
05:23
وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم
أخبار لبنان
05:23
وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم
4
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
5
فنّ
04:34
ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟
فنّ
04:34
ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟
6
منوعات
11:13
تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة
منوعات
11:13
تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة
7
فنّ
05:15
بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!
فنّ
05:15
بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!
8
خبر عاجل
10:35
معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم
خبر عاجل
10:35
معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More