إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

أصيب الثلاثاء ستة مدنيين بجروح بعدما فتح فلسطيني مسلح النار على مجموعة من الإسرائيليين أثناء وجودهم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت الشرطة الإسرائيلية ومصادر طبية.



وقالت الشرطة في بيان إن "إرهابيًا فتح النار على مجموعة من الناس في معاليه أدوميم".



وأكدت الشرطة في بيانها "تحييد الإرهابي من قبل ضابط شرطة خارج الخدمة". وأفادت في بيان لاحق أنه قتل برصاص الشرطي.



ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إنها "تبلغت رسميًا من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهند محمد المزارعة (20 عامًا) برصاص الإحتلال في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس".



وأشارت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية إلى أن طواقمها نقلت في مروحية أربعة رجال مصابين جروح أحدهم خطيرة.



وقال مستشفيان في القدس إنهما يعالجان ستة مصابين، إثنان منهم في حالة خطيرة.