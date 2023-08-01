مقتل 13 مدنيا بهجوم على قرية في إفريقيا الوسطى

قتل مسلحون 13 مدنيا الإثنين في قرية صغيرة بشمال غرب إفريقيا الوسطى التي لا تزال تشهد تمردا بعد أعوام من الحرب الاهلية، بحسب ما افادت السلطات المحلية فرانس برس الثلاثاء.وقال المسؤول المحلي جان جيلبير غبانغودو إن الهجوم وقع في وقت مبكر الاثنين في قرية ديكي قرب الحدود التشادية، على بعد حوالى 500 كلم شمال العاصمة بانغي، حين عمد عشرون "متمردا" الى "إطلاق النار" على 13 مدنيا. واكد رئيس بلدية القرية هذه الحصيلة، لافتا الى إصابة شخصين.