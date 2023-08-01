الولايات المتحدة توسع القائمة السوداء للشركات بسبب مخاوف من العمل القسري للأويغور

الولايات المتحدة توسع القائمة السوداء للشركات بسبب مخاوف من العمل القسري للأويغور

أضافت واشنطن مزيدًا من الشركات التي تتخذ من الصين مقرًا إلى القائمة السوداء الثلاثاء، بحيث منعت سلعها من دخول الولايات المتحدة في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى حظر العمل القسري ضمن سلاسل التوريد، خصوصًا ذلك الذي يشمل الأقليات مثل الأويغور.



وتعد شركة "كامل غروب" (Camel Group) المصنعة للبطاريات، إضافة إلى شركة "شينغوانغ بيوتيك غروب" (Chenguang Biotech Group) للتوابل والمستخلصات، من أحدث الشركات التي يتم إدراجها على قائمة كيانات قانون "الأويغور لمنع العمل القسري" (UFLPA)، وفقًا للسلطات الأميركية.



واستهدفت الشركتان بسبب إتهامات بالعمل مع الحكومة الصينية لتجنيد أو نقل عمل قسري، أو أفراد من الجماعات المضطهدة مثل أقليات الأويغور خارج منطقة شينجيانغ.