ترامب يقول إنه يتوقّع توجيه اتهام إليه الثلاثاء

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يتوقّع أن يوجّه إليه المدّعي العام الفدرالي جاك سيمث قريبا اتّهاما جنائيا جديدا.وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" قال ترامب "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتّهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضّل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 ت غ)".