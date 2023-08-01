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قتيلان في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب في السنغال

أخبار دولية
2023-08-01 | 17:15
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قتيلان في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب في السنغال
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قتيلان في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب في السنغال

قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون من جراء إلقاء مهاجم قنبلة حارقة على حافلة للركاب في دكار الثلاثاء، وفق وزارة الداخلية.
      
وروى سائق الحافلة عبدالله ديوب الذي أصيب في الهجوم لمراسل ميداني لوكالة فرانس برس أن مجموعة من الشبان الملثمين استقلوا الحافلة وأهانوه، فيما عمد أحدهم إلى إشعال القنبلة الحارقة ورميها.
      
وقال وزير الداخلية أنطوان فيليكس عبدالله ديومي إن المهاجمين سلبوا الركاب أموالهم وهواتفهم النقالة.
     
وتابع وبجانبه قتيلان في هجوم بقنبلة حارقة على حافلة للركاب في السنغالالحافلة المحترقة "لقد أبلغَنا الدرك وجهاز الإطفاء بأن سبعة أفراد ملثمين سيطروا على حافلة للنقل العام".
     
وأعلن ديومي في لقطات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مقتل شخصين وتعرّض خمسة آخرين لإصابات خطرة.
     
وقال "يا له من عمل إجرامي، إنه عمل غير إنساني أن تلقي قنبلة مولوتوف في حافلة تقل سنغاليين"، متعهدّا العثور على الجناة وتوقيفهم.
 

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