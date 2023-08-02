هجوم بمسيّرات روسيّة يستهدف مرفأ في منطقة أوديسا الأوكرانية

ألحق هجوم بمسيّرات روسية دمارا في البنية التحتية لأحد الموانئ في أوديسا بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة الأربعاء.



وقال أوليغ كيبر "نتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة"، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، في وقت لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



وأكد الجيش الأوكراني أنه تصدى لمسيّرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" أُطلقت من بحر آزوف ومرّت من البحر الأسود لاستهداف منطقة أوديسا.



وتقصف روسيا أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم أحد أهم الموانئ الأوكرانية، منذ انسحبت موسكو من اتفاق للحبوب الشهر الماضي كان يسمح لأوكرانيا بالتصدير رغم الحرب.



وسمح الاتفاق التاريخي لشحنات تحمل حوالى 33 مليون طن من الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية.