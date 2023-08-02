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النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع خمسة بلدان حدودية

أخبار دولية
2023-08-02 | 01:23
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النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع خمسة بلدان حدودية
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النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع خمسة بلدان حدودية

أعيد فتح الحدود البرّية والجوّية للنيجر مع خمس دول حدوديّة، بعد نحو أسبوع على إغلاقها في أعقاب انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، حسبما أعلن أحد العسكريّين الانقلابيّين الثلاثاء عبر التلفزيون الوطني. وقال "أعيد فتح الحدود البرّية والجوّية مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد اعتبارا من اليوم".
  
وكانت كلّ الحدود البرّية والجوّية للنيجر قد أغلِقت الأربعاء الفائت، في مساء الانقلاب.  وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة على عمليّة هي الأولى نفّذتها فرنسا لإجلاء مواطنيها من البلاد.

وهبطت أوّل طائرة فرنسيّة تقلّ 262 شخصا أجلوا من النيجر، في مطار رواسي شارل ديغول ليل الثلاثاء الأربعاء بُعيد الساعة 01,30 (23,30 ت غ)، حسبما أكّد مصدر في المطار لوكالة فرانس برس. 
 
وقالت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا لفرانس برس مساء الثلاثاء إنّ "ثمّة 262 شخصا على متن الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 330، بينهم عشرات الأطفال"، موضحةً أنّ "جميع الركّاب تقريبا مواطنون". وقالت باريس إنّ قرارها هذا مردّه "أعمال العنف ضدّ سفارتنا" الأحد خلال تظاهرة مُعادية لفرنسا، وكذلك بسبب "إغلاق المجال الجوّي الذي يترك مواطنينا دون إمكانيّة مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصّة".
    
ويأتي قرار إعادة فتح الحدود مع خمس دول مجاورة قبل أيّام قليلة من انتهاء مُهلة نهائيّة لاستعادة النظام الدستوري في النجير، أعطتها الأحد المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي لم تستبعد أيضا استخدام "القوّة" إذا لم يجرِ احترام هذه المهلة.
 

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