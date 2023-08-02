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توجيه الاتهام لترامب على خلفية محاولته عكس نتيجة انتخابات 2020

أخبار دولية
2023-08-02 | 03:17
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توجيه الاتهام لترامب على خلفية محاولته عكس نتيجة انتخابات 2020
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توجيه الاتهام لترامب على خلفية محاولته عكس نتيجة انتخابات 2020

وُجّه الاتّهام إلى دونالد ترامب على خلفيّة جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020.
     
وعلى أثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاصّ جاك سميث، اتُّهمت ترامب بـ"التآمر ضدّ الدولة الأميركيّة" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة. 
 
وجاء في لائحة الاتّهام أنّ "المتّهم، وعلى الرّغم من هزيمته، كان مصمّمًا على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدّة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نشر المتّهم أكاذيب حول وجود عمليّات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنّه فاز بالفعل". 
 
وأضافت لائحة الاتّهام أنّ "هذه الادّعاءات كانت كاذبة، والمتّهم يعلم أنّها كانت كاذبة. لكنّ المتّهم كرّرها ونشرها على نطاق واسع رغم كلّ شيء".
 
وأكد سميث الثلاثاء إنّه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" لترامب. 
 
ولفت سميث، الذي أشرف على التحقيق في هذه القضيّة، إلى أنّ اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول عام 2021 شجّعته "أكاذيب" الرئيس السابق بهدف عرقلة التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن. 
 

أخبار دولية

ترامب

القضاء الاميركي

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