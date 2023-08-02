الجيش الاردني يعلن القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة

ألقى الجيش الأردني القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة عبر الحدود الإسرائيلية-الأردنية.



وأكد البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله أن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت الثلاثاء (...) محاولة تسلل إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".



وأضاف أن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".



وأكد المصدر أن "القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".