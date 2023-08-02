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إردوغان يدعو بوتين إلى تجنّب التصعيد في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-08-02 | 06:54
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إردوغان يدعو بوتين إلى تجنّب التصعيد في البحر الأسود
دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنّب أي "تصعيد" في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة.
وطلب الرئيس التركي من بوتين خلال اتصال هاتفي "عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا". كما شدّد على "أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسراً للسلام"، حسبما أفادت الرئاسة في بيان، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو مؤخراً.
أخبار دولية
بوتين
تجنّب
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الأسود
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