روسيا تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق

أعلنت روسيا الأربعاء بدء مناورات بحرية في بحر البلطيق، على خلفية تصاعد التوتر متصاعدة مع الدول الأوروبية بشأن الصراع في أوكرانيا.





وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "مناورات أوشن شيلد 2023 البحرية، بدأت في بحر البلطيق"، مضيفة أنّ 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم ستشارك إلى جانب نحو 6 آلاف عسكري.





وأشارت إلى أنّ الهدف يتمثّل في "التحقّق من قدرة الأسطول العسكري على الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية".

