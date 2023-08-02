الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق

أخبار دولية
2023-08-02 | 07:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق

أعلنت روسيا الأربعاء بدء مناورات بحرية في بحر البلطيق، على خلفية تصاعد التوتر متصاعدة مع الدول الأوروبية بشأن الصراع في أوكرانيا.
 
     
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "مناورات أوشن شيلد 2023 البحرية، بدأت في بحر البلطيق"، مضيفة أنّ 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم ستشارك إلى جانب نحو 6 آلاف عسكري. 
 
     
وأشارت إلى أنّ الهدف يتمثّل في "التحقّق من قدرة الأسطول العسكري على الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية".
 

أخبار دولية

مناورات

البلطيق

إردوغان يدعو بوتين إلى تجنّب التصعيد في البحر الأسود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:15

روسيا تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق

LBCI
أخبار دولية
2023-05-25

روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

LBCI
أخبار دولية
2023-05-15

روسيا تعلن اعتراض طائرتين لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق

LBCI
أخبار دولية
2023-07-28

موسكو تعلن اعتراض صاروخ أوكراني ثان في جنوب غرب روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:54

إردوغان يدعو بوتين إلى تجنّب التصعيد في البحر الأسود

LBCI
أخبار دولية
06:15

روسيا تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق

LBCI
أخبار دولية
05:25

الجيش الاردني يعلن القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة

LBCI
أخبار دولية
03:17

توجيه الاتهام لترامب على خلفية محاولته عكس نتيجة انتخابات 2020

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-07-28

الذكريات الحزينة والمشاعر السلبية... كيف نتعامل معها ونمنعها من التأثير على حياتنا؟ (خاص)

LBCI
فنّ
2023-07-24

نادين نسيب نجيم تستعرض رشاقتها: "ضائعة في الجنّة" (صور)

LBCI
منوعات
2023-03-15

بعد انتشار مقطع فيديو راقص لهنّ... قلق حول مصير 5 شابات إيرانيات (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-30

4 جرحى جراء حادث سير على اوتوستراد جونية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:03

الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة باستثناء بعض الخروق

LBCI
أخبار لبنان
04:49

كنعان: الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز له ضمانات ولا يخضع للوصاية التقليدية

LBCI
اقتصاد
01:26

منصوري لن يخرج أي دولار من الإحتياطات الإلزامية في غياب قانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

تعزيزات وتحضيرات أبرز الفرق الأوروبية بكرة القدم تتواصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هل تنجح واشنطن في وضع مسار تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب على السكة؟

LBCI
أخبار لبنان
14:13

أهلا بهالطلة من طرابلس عاصمة الشمال!

LBCI
أخبار لبنان
14:04

تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة

LBCI
موضة وجمال
13:56

ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:13

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

LBCI
منوعات
14:12

فاجعة مأساوية... طفلٌ يلقى حتفه غرقًا في المسبح ووالده يعلّق: نشعر بالكثير من الألم! (صور)

LBCI
خبر كاذب
05:07

تسجيلات صوتية قديمة وكاذبة تحذر من اعمال ارهابية قد تقع في خلال ٤٨ ساعة... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:35

معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم

LBCI
خبر عاجل
12:52

الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية

LBCI
خبر عاجل
09:19

مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر

LBCI
أمن وقضاء
12:05

قرار قضائي يلزم وزارة المالية بتسليم محامين نسخة عن تقريري KPMG وOliver Wyman

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More