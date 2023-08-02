ما لا يقل عن 20 قتيلا في غرق مركب على بحيرة فيكتوريا في أوغندا

قُتل 20 شخصا على الأقل بعد انقلاب مركب شحن على بحيرة فيكتوريا في جنوب أوغندا، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء، موضحة أن الحادث وقع بسبب "حمولة زائدة وسوء الأحوال الجوية".





وكتبت الشرطة في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه تم إنقاذ تسعة من ركاب المركب البالغ عددهم 34 فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.





وكان المركب ينقل الفحم ومواد غذائية والسمك عندما وقع الحادث قرابة الساعة الخامسة صباحا (الثانية ت غ) على ما أوضحت الشرطة.



