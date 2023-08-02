ترامب يستخدم الاتهام الموجه ضده في حملته الانتخابية

ردّ دونالد ترامب الأربعاء برسالة عنيفة على توجيه اتهام له على خلفيّة مساعيه لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابيّة التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.





وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" قال ترامب "لم أتلق دعماً بهذا القدر من قبل مطلقًا".





وأضاف "هذا الاتهام غير المسبوق لرئيس سابق (حقّق نجاحاً كبيراً) وهو المرشّح الأوفر حظاً إلى حد بعيد في صفوف الحزب الجمهوري وفي انتخابات 2024، كشف للعالم الفساد والفضيحة والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية".

