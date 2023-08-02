الأمم المتحدة: الأزمة في السودان "جرس إنذار" لجنوب السودان

رأى رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى دولة جنوب السودان الأربعاء أن الأزمة في السودان يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار" لجوبا، داعيا الحكومة الى وضع الأسس لانتخابات ذات مصداقية العام القادم.





منذ استقلالها عن السودان في 2011 غرقت دولة جنوب السودان في أزمة تلو الأخرى، من بينها حرب أهلية أودت بنحو 400 ألف شخص قبل توقيع اتفاق سلام في 2018.





غير أن حكومة الوحدة الهشة التي يقودها الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار، أخفقت إلى حد كبير في الوفاء بوعود اتفاق السلام ومنها صياغة دستور.

