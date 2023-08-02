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LBCI

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن ردم الصين مساحات من البحر في خليج مانيلا

أخبار دولية
2023-08-02 | 11:45
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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن ردم الصين مساحات من البحر في خليج مانيلا
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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن ردم الصين مساحات من البحر في خليج مانيلا

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن ردم الصين مساحات من البحر في خليج مانيلا

أثار دبلوماسيون أميركيون مخاوف أمنية وبيئية مع الفيليبين بشأن مشاركة شركة صينية في مشروع ردم مساحات من البحر في خليج مانيلا، وفقا لما ذكره متحدث باسم السفارة الأميركية الأربعاء.
      
وقالت السلطات الفيليبينية لوكالة فرانس برس إن شركة تابعة لشركة "تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن كو" (China Communications Construction Co)، التي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء في العام 2020، تم التعاقد معها لردم 318 هكتارًا في البحر في موقع مواجِه للسفارة الأميركية ولمقرّ البحرية الفليبينية.
     
وأشارت المتحدث بإسم السفارة الأميركية كانيشكا غانغوبادهياي إلى أن البعثة الدبلوماسية الأميركية أعربت عن مخاوف عديدة مع الفيليبين، بما في ذلك "الآثار السلبية المحتملة طويلة المدى والتي لا رجعة فيها على البيئة".

أخبار دولية

الولايات المتحدة

خليج مانيلا

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