موسكو تدعو إلى الحوار في النيجر لتفادي "تدهور الوضع"

موسكو تدعو إلى الحوار في النيجر لتفادي "تدهور الوضع"



دعت موسكو إلى "حوار وطني عاجل" في النيجر وحذرت من احتمال تدهور الوضع عقب انقلاب أطاح الرئيس المنتخب ديموقراطيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحافيين "من بالغ الأهمية الحؤول دون تدهور الوضع أكثر في البلد" مضيفة أن الحوار ضروري من أجل "استعادة السلم الأهلي وإرساء القانون والنظام".

