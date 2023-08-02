الحويج يدعو إلى إطلاق سراح هنيبعل معمر القذافي

الحويج يدعو إلى إطلاق سراح هنيبعل معمر القذافي

طالب رئيس حركة المستقبل الليبية ووزير الخارجية السابق في الحكومة المؤقتة الأسبق الدكتور عبد الهادي الحويج، خلال كلمة له في المؤتمر القومي العربي الثاني والثلاثون المنعقد في 30 و31 تموز في العاصمة اللبنانية بيروت، بإطلاق سراح المواطن الليبي المعتقل في لبنان هانيبال معمر القذافي، داعيًا القوى السياسية الوطنية والهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل الإفراج الفوري عن القذافي.



وهناك نداءات من شخصيات من 14 دولة عربية أطلقها سياسيون وإعلاميون وكتاب ومفكرون إلى السلطة اللبنانية لإطلاق سراح المخطوف هنيبعل القذافي منذ نحو ثماني سنوات.



وتحدثت وسائل إعلام وتواصل إجتماعي عن إشتراط قوة حزبية لبنانية دفع ملياري دولار مقابل إطلاق سراح الرهينة هنيبعل.