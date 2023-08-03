البنك الدولي يعلن تعليق تمويل كل عملياته في النيجر

أعلن البنك الدولي أنه أوقف صرف الأموال لكل عملياته في النيجر حتى إشعار آخر، معربا عن "قلقه" من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة "منتخبة ديمقراطيا في النيجر".



وأوضح البنك في بيان أن شراكاته مع القطاع الخاص "ستستمر بحذر"، مشيرا إلى أنه "سيراقب الوضع من كثب".

وأنفق البنك الدولي في النيجر 1,5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وقد أنفق منذ مطلع العام 730 مليون دولار.

