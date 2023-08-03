قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر: عدم وجود "أي سبب موضوعي" لمغادرة الفرنسيين البلاد

اعتبر قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنه لا يوجد "أي سبب موضوعي" يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، في حين تتواصل عمليات إجلاء تجريها باريس لمئات من مواطنيها والرعايا الأوروبيين.



وأكد تياني، في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، أن الرعايا الفرنسيين "لم يتعرّضوا أبدا لأدنى تهديد" و"ما من سبب موضوعي" يستدعي مغادرتهم البلاد.