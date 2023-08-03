الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر، بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة.



وقالت وزارة الخارجيّة في تحديث سفر مُحدَّث بشأن النيجر نشرته مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني إنّها أمرت "نتيجة لهذا التطوّر... بمغادرة الموظّفين الحكوميّين غير الأساسيّين في السفارة" مع عائلاتهم.