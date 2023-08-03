إسقاط "نحو 15" مسيّرة فوق كييف

أعلن مسؤولون أوكرانيون صباح الخميس أن نحو 15 مسيّرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي علي كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين.



وأكد سيرغي بوبكو، الذي يترأس إدارة كييف العسكرية، أن الدفاعات الجوية "رصدت ودمّرت نحو 15 هدفا في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.



وذكر بأن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا.



ولفت بوبكو إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات.



واستخدمت روسيا صواريخ "شاهد" إيرانية الصنع مرّات عدة لمهاجمة أوكرانيا منذ غزتها في شباط 2022.