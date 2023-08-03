فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"

طلبت فرنسا من قوات الأمن النيجرية اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصا تلك التابعة لفرنسا، بشكل كامل خلال التظاهرات المقررة الخميس.



وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأنه "بينما تصدر عدة دعوات للتظاهر في 3 آب، تذكّر فرنسا بأن أمن المقرّات والموظفين الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي وخصوصا اتفاقية فيينا".