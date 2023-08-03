المملكة المتحدة تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها في النيجر "موقتا"

أعلنت بريطانيا أنها ستخفض موقتا عدد الموظفين في سفارتها في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.



وجاء في بيان للخارجية أنه "نظرا للوضع الأمني، ستخفض السفارة البريطانية في نيامي عدد موظفيها مؤقتا".