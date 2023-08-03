روسيا تسقط ست مسيّرات على نحو 200 كلم عن موسكو

أسقطت روسيا ست مسيّرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من مئتي كيلومتر عن موسكو.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت "هجوما إرهابيا بالمسيّرات" في كالوغا.



وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف شابشا على تلغرام: "أُسقطت هذه الليلة ستة مسيّرات كانت تحاول عبور منطقة كالوغا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المضادة"، مشيرا إلى عدم تسجيل ضحايا.



وذكرت روسيا الثلاثاء بنها أحبطت هجمات بمسيّرات في موسكو إلا أن أحدها استهدف مبنى في المدينة سبق أن تعرّض لضربة مشابهة الأسبوع الماضي.