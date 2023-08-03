الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تسقط ست مسيّرات على نحو 200 كلم عن موسكو
أخبار دولية
2023-08-03 | 03:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تسقط ست مسيّرات على نحو 200 كلم عن موسكو
أسقطت روسيا ست مسيّرات في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من مئتي كيلومتر عن موسكو.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت "هجوما إرهابيا بالمسيّرات" في كالوغا.
وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف شابشا على تلغرام: "أُسقطت هذه الليلة ستة مسيّرات كانت تحاول عبور منطقة كالوغا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المضادة"، مشيرا إلى عدم تسجيل ضحايا.
وذكرت روسيا الثلاثاء بنها أحبطت هجمات بمسيّرات في موسكو إلا أن أحدها استهدف مبنى في المدينة سبق أن تعرّض لضربة مشابهة الأسبوع الماضي.
أخبار دولية
روسيا
مسيرات
موسكو
التالي
بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم
المملكة المتحدة تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها في النيجر "موقتا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة
أخبار دولية
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة
0
آخر الأخبار
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة ولا ضحايا
آخر الأخبار
2023-07-31
روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة ولا ضحايا
0
أخبار دولية
2023-07-30
وزارة الدفاع الروسية: ثلاث مسيرات أوكرانية شاركت في الهجوم على موسكو
أخبار دولية
2023-07-30
وزارة الدفاع الروسية: ثلاث مسيرات أوكرانية شاركت في الهجوم على موسكو
0
أخبار دولية
2023-07-28
موسكو تعلن اعتراض صاروخ أوكراني ثان في جنوب غرب روسيا
أخبار دولية
2023-07-28
موسكو تعلن اعتراض صاروخ أوكراني ثان في جنوب غرب روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:02
تلوث نفطي يصل أحد شواطئ المكسيك
أخبار دولية
06:02
تلوث نفطي يصل أحد شواطئ المكسيك
0
أخبار دولية
06:00
العثور على جثة عالقة بحاجز عائم لمنع وصول المهاجرين من المكسيك إلى تكساس
أخبار دولية
06:00
العثور على جثة عالقة بحاجز عائم لمنع وصول المهاجرين من المكسيك إلى تكساس
0
أخبار دولية
04:56
بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم
أخبار دولية
04:56
بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم
0
أخبار دولية
03:35
المملكة المتحدة تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها في النيجر "موقتا"
أخبار دولية
03:35
المملكة المتحدة تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها في النيجر "موقتا"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:53
مصادر مصرفية: ثبات سعر صرف الليرة لن يتأثر
اقتصاد
05:53
مصادر مصرفية: ثبات سعر صرف الليرة لن يتأثر
0
أخبار لبنان
06:08
إقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
06:08
إقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
0
فنّ
01:42
قبلات وضحك... لقطات "رومانسية" تجمع عمرو دياب وداليدا خليل وشكوك حول ارتباطهما؟! (صور)
فنّ
01:42
قبلات وضحك... لقطات "رومانسية" تجمع عمرو دياب وداليدا خليل وشكوك حول ارتباطهما؟! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-01
إليكم آخر المستجدات من داخل مخيم عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-01
إليكم آخر المستجدات من داخل مخيم عين الحلوة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
0
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
0
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
0
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
0
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوج إطفاء بيروت يحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الفوج في ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوج إطفاء بيروت يحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الفوج في ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مرفأ بيروت.. فرادة تاريخية لم تفقد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مرفأ بيروت.. فرادة تاريخية لم تفقد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
08:02
التقطها وهو ثمل ثم عانقها محاولاً تقبيلها... جندي يعتدي على زميلته المراهقة في المعسكر: شعرت بالضعف والخوف ولكن!
منوعات
08:02
التقطها وهو ثمل ثم عانقها محاولاً تقبيلها... جندي يعتدي على زميلته المراهقة في المعسكر: شعرت بالضعف والخوف ولكن!
2
منوعات
06:44
احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!
منوعات
06:44
احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!
3
خبر عاجل
09:19
مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر
خبر عاجل
09:19
مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر
4
فنّ
07:11
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
فنّ
07:11
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
5
فنّ
06:55
نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!
فنّ
06:55
نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!
6
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
7
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
8
علوم وتكنولوجيا
07:32
ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)
علوم وتكنولوجيا
07:32
ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More