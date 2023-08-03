بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم وحماية الديموقراطية في هذا البلد.



ودعا بايدن في بيان " للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، وحماية الديموقراطية التي تحققت بصعوبة في النيجر".