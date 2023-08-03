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العثور على جثة عالقة بحاجز عائم لمنع وصول المهاجرين من المكسيك إلى تكساس
أخبار دولية
2023-08-03 | 06:00
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العثور على جثة عالقة بحاجز عائم لمنع وصول المهاجرين من المكسيك إلى تكساس
أعلنت الحكومة المكسيكية الأربعاء العثور على جثة عالقة بحاجز عائم أقامته السلطات الأميركية في ولاية تكساس على الحدود مع ريو برافو المكسيكية لمنع وصول المهاجرين.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان "السلطات في إدارة الأمن في تكساس أبلغت القنصلية المكسيكية في إيغل باس بأنها عثرت على جثة عالقة بعوامات في الجزء الجنوبي" من الحاجز العائم بين الولاية الأميركية وريو برافو. ولم تعرف أسباب وفاة هذا الشخص وجنسيته.
وأثار الحاجز العائم احتجاجات في كل من المكسيك وواشنطن. وتم إنشاؤه بأسلاك شائكة في تموز بأوامر من حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت لمنع عبور المهاجرين من المكسيك. وأكدت وسائل إعلام محلية بأن عدداً من الأشخاص علقوا به وتم إنقاذهم.
واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في أواخر تموز أن الإجراء يشكل "استفزازاً" ينتهك سيادة بلاده.
وفي الولايات المتحدة رفعت وزارة العدل شكوى ضد ولاية تكساس لإجبارها على إزالة الحاجز العائم، ومنعها من وضع حواجز جديدة. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية أنّ الحكومة قلقة بشأن عواقب هذه الإجراءات "على حقوق الإنسان وسلامة المهاجرين". وأضافت أنها ستبقى على اتصال بالسلطات الأميركية لبحث الملف بعمق و"المطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة".
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