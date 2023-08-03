رئيسي يوجّه دعوة رسمية لرئيس الإمارات لزيارة طهران

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة رسمية لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لزيارة طهران.وتسلم وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، كتاب الدعوة من السفير الإيراني لدى الإمارات في أبوظبي.وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية أفادت بأن بن زايد أصدر قرارا بالعفو عن 15 سجينا من الرعايا الإيرانيين والسماح بعودتهم إلى بلادهم.