الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيسي يوجّه دعوة رسمية لرئيس الإمارات لزيارة طهران
أخبار دولية
2023-08-03 | 07:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيسي يوجّه دعوة رسمية لرئيس الإمارات لزيارة طهران
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة رسمية لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لزيارة طهران.
وتسلم وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، كتاب الدعوة من السفير الإيراني لدى الإمارات في أبوظبي.
وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية أفادت بأن بن زايد أصدر قرارا بالعفو عن 15 سجينا من الرعايا الإيرانيين والسماح بعودتهم إلى بلادهم.
أخبار دولية
رئيسي
الامارات
ايران
بن زايد
التالي
فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء رعايا من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا جوا
البابا فرنسيس يشدد من لشبونة على "الحاجة الملحّة" لمواجهة تحدي أزمة المناخ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-19
اردوغان يتختتم زيارته الخليجية في الامارات... بن زايد: البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار
أخبار دولية
2023-07-19
اردوغان يتختتم زيارته الخليجية في الامارات... بن زايد: البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار
0
أخبار دولية
2023-05-31
عبد اللهيان يستقبل المرر: ايران تعتبر الامارات شريكاً تجارياً موثوقا
أخبار دولية
2023-05-31
عبد اللهيان يستقبل المرر: ايران تعتبر الامارات شريكاً تجارياً موثوقا
0
آخر الأخبار
11:20
نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء
آخر الأخبار
11:20
نصرالله: المشكلة الرئيسية في منطقتنا هي التدخل الأميركي الفاضح والفج في كل شيء
0
أخبار لبنان
16:35
مياه الجنوب أعلنت توقف العمل في مركزها الرئيسي في صيدا
أخبار لبنان
16:35
مياه الجنوب أعلنت توقف العمل في مركزها الرئيسي في صيدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:06
لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا
أمن وقضاء
11:06
لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا
0
أخبار دولية
10:09
السعودية تمدد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر إضافي
أخبار دولية
10:09
السعودية تمدد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر إضافي
0
أخبار دولية
10:07
المحكمة الدستورية ترجئ التصويت على مرشح جديد لرئاسة وزراء تايلاند
أخبار دولية
10:07
المحكمة الدستورية ترجئ التصويت على مرشح جديد لرئاسة وزراء تايلاند
0
أخبار دولية
10:04
ترامب يندد باستخدام "غير مسبوق" للقضاء "كسلاح" ضده
أخبار دولية
10:04
ترامب يندد باستخدام "غير مسبوق" للقضاء "كسلاح" ضده
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-27
زوج "نادر جدًا" من أحذية آبل للبيع بسعر خيالي! (صور)
منوعات
2023-07-27
زوج "نادر جدًا" من أحذية آبل للبيع بسعر خيالي! (صور)
0
فنّ
2023-07-31
ناصيف زيتون يغنّي باللغة التركية.. ويمازح الجمهور "بدنا نعطي دور لبعض" (فيديو)
فنّ
2023-07-31
ناصيف زيتون يغنّي باللغة التركية.. ويمازح الجمهور "بدنا نعطي دور لبعض" (فيديو)
0
امن وقضاء
2023-02-06
رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
امن وقضاء
2023-02-06
رئيس بلدية العاقورة للـLBCI: سيتم اعادة فتح طريق العاقورة-قرطبا بعد اسبوع
0
آخر الأخبار
2023-06-01
معلومات للـLBCI: الوزير السابق جهاد أزعور أجرى ويجري اليوم إتصالات فردية مع عدد من النواب التغييريين وناقش معهم العديد من النقاط التي تدخل في سياق برنامجه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة
آخر الأخبار
2023-06-01
معلومات للـLBCI: الوزير السابق جهاد أزعور أجرى ويجري اليوم إتصالات فردية مع عدد من النواب التغييريين وناقش معهم العديد من النقاط التي تدخل في سياق برنامجه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:03
أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
07:03
أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:54
جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل
أخبار لبنان
06:54
جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل
0
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
0
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
0
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
0
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
0
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:54
رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!
منوعات
13:54
رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!
2
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
3
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
4
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
5
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
6
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
7
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
8
صحة وتغذية
12:36
بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!
صحة وتغذية
12:36
بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More