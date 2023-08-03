فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء رعايا من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا جوا

أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس إعادة 1079 شخصا جوا من النيجر مع انتهاء عملية إجلاء رعايا من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد سيطرة العسكريين على الحكم.



وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم "هم الآن بأمان".



وأضافت وزارة الخارجية على نفس المنصة أن مجموع الأشخاص يتضمن 577 فرنسيا إضافة إلى "عدد كبير من جنسيات أخرى".