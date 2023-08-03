المحكمة الدستورية ترجئ التصويت على مرشح جديد لرئاسة وزراء تايلاند

يستمر الجمود السياسي في تايلاند بعد قرار المحكمة الدستورية الخميس تأجيل النظر في شكوى تقدّم بها الفائز في الانتخابات الأخيرة بيتا ليمجارونرات بشأن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.



واحتل حزب "السير قدماً" المرتبة الأولى في انتخابات 14 أيار وفاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بفضل الدعم الهائل من الشباب المتحمّسين للتغيير العميق في المملكة التي يحكمها الجيش منذ عقد من الزمن تقريباً.



لكن أعضاء مجلس الشيوخ الذين اختارهم المجلس العسكري السابق رفضوا طلب ترشح زعيمه بيتا ليمجارونرات لمنصب رئيس الوزراء، بسبب تصميمه على إصلاح قانون إهانة الذات الملكية الصارم جداً.

