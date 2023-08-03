السعودية تمدد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر إضافي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية الخميس تمديد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام.



وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في بيان "تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في تموز لشهر آخر، ليشمل شهر أيلول مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".



وحاء قرار التمديد عشية اجتماع للجنة الفنية التابعة للدول المصدرة للنفط الجمعة.



وبذلك، يكون إنتاج المملكة في شهر أيلول/سبتمبر 2023 ما يقارب 9 مليون برميل يوميا.