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15 قتيلا في تحطم حافلة في المكسيك
أخبار دولية
2023-08-03 | 14:10
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15 قتيلا في تحطم حافلة في المكسيك
قضى 15 شخصا على الأقل الخميس عندما سقطت حافلة تقل مواطنين ومهاجرين في وادٍ بشمال شرق المكسيك، وفق ما أعلن مسؤول في الحماية المدنية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين القتلى مواطنين من الهند ودول إفريقية.
وقال مسؤول في الحماية المدنية طلب عدم الكشف عن هويته "بلغ عدد القتلى 15 حتى الآن، ونخشى أن يرتفع العدد".
أخبار دولية
قتيلا
حافلة
المكسيك
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