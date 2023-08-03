14 مصابا في هجوم بالدهس والطعن في كوريا الجنوبية وتوقيف المنفذ

دهس رجل مارة بسيارته وطعن آخرين بسكين في كوريا الجنوبية الخميس قبل أن توقفه الشرطة، فيما أوردت وكالة أنباء يونهاب أنه أصاب 14 شخصا.



ووقع الهجوم في مدينة بوندانغ الواقعة على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة سيول. وقالت الشرطة إن المشتبه به "أوقف في مكان الحادثة".



وأوردت وكالة يونهاب أن المهاجم في العشرينيات من عمره ودهس مارة بسيارته في شارع للمشاة، قبل أن يطعن زبائن في متجر كبير.



وطعن المهاجم تسعة أشخاص وأصاب خمسة آخرين بسيارته.



وأشارت الوكالة إلى أن ثمانية على الأقل من التسعة الذين تعرضوا للطعن في حالة حرجة، مضيفة أن الرجل أدلى بتصريحات غير متسقة بعد توقيفه.



ويأتي ذلك بعد هجوم مماثل في 21 تموز في سيول، خلّف قتيلا وثلاثة جرحى.