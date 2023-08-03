فرنسا ستدعم إنشاء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بـ1,5 مليار يورو

أعلنت فرنسا أنها تلقت موافقة من الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم بقيمة 1,5 مليار يورو لشركة "برولوجيوم" التايوانية لبناء أول مصانعها الأوروبية لبطاريات السيارات الكهربائية في مدينة دانكيرك الفرنسية.



ويتطلب المشروع استثمارات إجمالية تبلغ 5,2 مليارات يورو لبناء مصنع لإنتاج بطاريات كهربائية صلبة ابتداء من عام 2026. ومن المتوقع أن يوظف المصنع ثلاثة آلاف شخص بشكل مباشر وأن يدعم 12 ألف وظيفة أخرى في المنطقة.



وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان: "يظهر هذا الاستثمار نجاح استراتيجية فرنسا للحاق بالركب (على صعيد) البطاريات: هذا المصنع سينتج واحدة من أكثر البطاريات تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم".



وتريد الحكومة الفرنسية إنتاج مليوني سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2030، وتسعى أوروبا عموما إلى تعزيز الإنتاج المحلي للبطاريات، وهي مكون رئيسي للمركبات الكهربائية.



وافتتح أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا في أيار، وهي تخطط حاليا لبناء أربعة مصانع في شمال البلاد بما في ذلك مصنع شركة "برولوجيوم".