الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الكاتب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد "إكواس" يصل النيجر ورئيس نيجيريا يدعو الى "حلّ ودّي" للأزمة

أخبار دولية
2023-08-03 | 15:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد &quot;إكواس&quot; يصل النيجر ورئيس نيجيريا يدعو الى &quot;حلّ ودّي&quot; للأزمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفد "إكواس" يصل النيجر ورئيس نيجيريا يدعو الى "حلّ ودّي" للأزمة

وصل وفد من الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) الى النيجر الخميس في محاولة لإيجاد حلّ لأزمة الانقلاب العسكري، مع تأكيد نيجيريا التي تتولى رئاسة المجموعة ضرورة ايجاد مخرج "ودّي" يشمل مختلف الأطراف.
     
ويأتي ذلك بعد أيام من فرض الجماعة التي تضم النيجر ودول أخرى في غرب القارة، قيودا اقتصادية صارمة على نيامي وتلويحها بإمكان استخدام القوة لإعادة تثبيت الانتظام الدستوري والرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، على رغم تأكيدها أن التدخل العسكري سيكون "الخيار الأخير المطروح".
     
وأفاد مصدر في مطار نيامي وكالة فرانس برس بأن وفد الجماعة "وصل الساعة 18,11 (17,11 ت غ)".
     
ويرأس الوفد رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبو بكر، ومن المقرر أن "يلتقي الانقلابيين في النيجر لعرض طلبات قادة إكواس"، وفق بيان للرئاسة النيجيرية.
     
وقبل وصول الوفد الى نيامي، أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو ضرورة التوصل الى "حلّ ودّي" للأزمة في النيجر، إحدى أكثر دول العالم فقرا على رغم تمتّعها بموارد طبيعية أبرزها اليورانيوم.
     
وكشف تينوبو أنه شكّل وفدا آخر لبحث الأزمة مع "قادة ليبيا والجزائر"، وأوعز الى الوفدين "الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، ولحظ القيام بكل ما يتطلّبه الأمر لضمان التوصل الى حلّ شامل وودّي للوضع في النيجر".
     
وإضافة الى العقوبات الاقتصادية، أمهلت "إكواس" الانقلابيين أسبوعا ينتهي الأحد لإعادة السلطة الى الرئيس بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 تموز، من دون أن تستبعد اللجوء الى القوة في حال لم يتمّ ذلك.
     
وتزامنا، يعقد قادة أركان دول جيوش غرب إفريقيا اجتماعا في أبوجا بدأ الأربعاء ويستمر حتى الجمعة.
     
وأكد مفوض "إكواس" المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى الأربعاء أن "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال".
     
ويثير احتمال التدخل قلقا من مواجهة واسعة تدخل على خطّها أطراف عدة. 
     
فقد حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو في بيان الإثنين من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".
     
والخميس، أعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال أن دكار سترسل جنودا الى النيجر في حال قررت "إكواس" التدخل عسكريا ضد الانقلابيين.
     
وأكدت للصحافيين الالتزامات الدولية لبلادها تجاه "إكواس" خصوصا وأن الكيل طفح "مع هذا الانقلاب. لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين".
     
وشددت على "قناعة السنغال بضرورة وقف هذه الانقلابات العسكرية ولذا سنذهب".

أخبار دولية

إكواس

النيجر

الانقلاب العسكري

LBCI التالي
المملكة المتحدة تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها في النيجر "موقتا"
فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:10

فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء رعايا من النيجر بعد إعادة 1079 شخصا جوا

LBCI
أخبار دولية
04:56

بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم

LBCI
أخبار دولية
03:35

المملكة المتحدة تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها في النيجر "موقتا"

LBCI
أخبار دولية
03:27

فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها "بشكل كامل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:38

بعد مثوله أمام المحكمة... ترامب يندد بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
17:34

واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها

LBCI
أخبار دولية
16:25

ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

LBCI
أخبار دولية
16:14

تونس تنفي "الادعاءات حول عمليات طرد" مهاجرين إلى مناطق حدودية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:09

مع إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية... طفلة الـ7 سنوات تصاب برصاصة طائشة

LBCI
أخبار لبنان
09:17

المكاري: جلسة حكومية في 17 الجاري..والقرم: زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت سبعة اضعاف

LBCI
اقتصاد
12:22

وزير المالية وقع مشروع مرسوم عائدات البلديات عن العام 2021

LBCI
أخبار دولية
16:14

تونس تنفي "الادعاءات حول عمليات طرد" مهاجرين إلى مناطق حدودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

راشيا تحتفل بعيد التجلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:07

تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها

LBCI
خبر عاجل
12:24

مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي

LBCI
أخبار لبنان
07:09

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

LBCI
فنّ
04:36

ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
13:32

ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

LBCI
منوعات
07:10

أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!

LBCI
فنّ
01:42

قبلات وضحك... لقطات "رومانسية" تجمع عمرو دياب وداليدا خليل وشكوك حول ارتباطهما؟! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More